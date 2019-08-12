رياضة | ليس نيمار.. الكشف عن صفقة جديدة تقترب من الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس نيمار.. الكشف عن صفقة جديدة تقترب من الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، اليوم الإثنين، عن صفقة محتملة تقترب من ريال مدريد وقد تشهد صراع كبير ما بين الأندية الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات.

وقالت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، أن فيرنانديز سوسو لاعب ميلان يريد الابتعاد عن سان سيرو ويأتي ذلك وسط اهتمام كبير من الأندية الكبرى مثل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وليفربول وآرسنال.

وأشارت "دون بالون" أن سوسو قد سئم من أجواء ميلان وقد أخبر وكيله برغبته في الرحيل وهو يفضل اللعب مع زيدان في ريال مدريد حيثُ سيضمن معه اللعب أساسياً.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن سوسو متفائل بنجاح في ريال مدريد خاصةً أنه ليس غريباً على أجواء الليجا منذ كان لاعباً في صفوف ألميريا، كما أن إصابة أسينسيو واقتراب رحيل فاسكيز وبيل وحاميس رودريجيز سيمنح اللاعب الأفضلية في تشكيلة زين الدين زيدان.

فيما أوضحت صحيفة "دون بالون" أن ريال مدريد قادراً على دفع مبلغ 40 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات سوسو من إيه سي ميلان الإيطالي.

والجدير بالذكر أن الإسباني سوسو قد سبق له اللعب في صفوف ليفربول وألميريا ثم ميلان منذ 2015 وخرج خلال الفترة الماضية للعب في جنوى على سبيل الإعارة.