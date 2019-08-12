رياضة | الكشف عن قيمة راتب نيمار مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن قيمة راتب نيمار مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي الإسباني أدريان سانشيز عن الراتب الخرافي الذي قدمه نادي برشلونة من أجل نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الذي يقترب من تمثيل البارسا.

وقال سانشيز، في تصريحاته اليوم الإثنين أن نادي برشلونة سوف يقدم "لنيمار" راتب 23 مليون يورو في السنة الواحدة.

ويدخل نادي برشلونة منافسة شرسة مع ريال مدريد من أجل صم نيمار وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم نيمار لصفوف باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع مبلغ 222 مليون وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.