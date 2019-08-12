رياضة | الزمالك يعلن عن المدرب الجديد في مؤتمر صحفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن عن المدرب الجديد في مؤتمر صحفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الأربعاء المقبل بمقر النادي.
والتي من المقرر الإعلان عنه غدًا الثلاثاء عقب اجتماع مجلس إدارة الزمالك مع رموز الكرة بالزمالك.
ومن المنتظر أن يعلن مرتضى منصور عن جميع كواليس اختيار المدرب الأجنبي الجديد للفريق بعد سلسلة من المفاوضات مع عدة مدربين أجانب.
والتي من المقرر الإعلان عنه غدًا الثلاثاء عقب اجتماع مجلس إدارة الزمالك مع رموز الكرة بالزمالك.