رياضة | الزمالك يعلن عن المدرب الجديد في مؤتمر صحفي

ومن المنتظر أن يعلن مرتضى منصور عن جميع كواليس اختيار المدرب الأجنبي الجديد للفريق بعد سلسلة من المفاوضات مع عدة مدربين أجانب.

والتي من المقرر الإعلان عنه غدًا الثلاثاء عقب اجتماع مجلس إدارة الزمالك مع رموز الكرة بالزمالك.

