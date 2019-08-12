رياضة | ساعات تفصل نيمار عن الانضمام إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساعات تفصل نيمار عن الانضمام إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من الانضمام إلى فريق برشلونة الإسباني، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير إسبانية حسب راديو ماركا، إن نيمار اقرب الى برشلونة من ريال مدريد، وان رغبة اللاعب البرازيلي جعلته أقرب من ما كان عليه من شهر.

ويتواجد مسئول من فريق باريس سان جيرمان حاليا في كاتالونيا، من أجل إنهاء صفقة نيمار مع البارسا بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.