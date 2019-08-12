رياضة | نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت تقارير إسبانية اليوم الإثنين، الوجهة المحتملة للاعب ريال مدريد الذي يقترب من الرحيل عن صفوف النادي الملكي وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية.

وقالت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية أن ريال بيتيس في مفاوضات مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع ماريانو دياز على سبيل الإعارة.

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت رغبة روما في التعاقد مع ماريانو ليكون بدلاً من المهاجم البوسني إدين دجيكو الذي رحل عن صفوف الفريق.

ولعب ماريانو في شباب ريال مدريد منذ قدومه في 2012 وصعد بعد ذلك للفريق الأول ثم قضى موسماً على سبيل الإعارة مع ليون الفرنسي (2017/2018).