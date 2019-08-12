رياضة | مصر تواجه سلوفينيا في الدور الثاني بمونديال ناشئي اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تواجه سلوفينيا في الدور الثاني بمونديال ناشئي اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب المنتخب المصري موعداً مع نظيره منتخب سلوفينيا في دور الـ16 ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين من المقام في مقدونيا.

وتأهل منتخب سلوفينيا إلى الدور الثاني من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، كرابع للمجموعة الأولى بعد خسارته أمام النرويج بنتيجة 34-25 فيما تأهل منتخب مصر بعدما تأهل الفراعنة متصدراً للمجموعة الثانية.

ومن المقرر أن تقام مواجهة مصر وسلوفينيا في الثانية ظهر الأربعاء القادم، وتنقل على قناة تايم سبورتس، كما ينقلها الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني.