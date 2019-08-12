رياضة | النصر السعودي يعبر الوحدة الإماراتي ويتأهل لدور الـ8 بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر السعودي يعبر الوحدة الإماراتي ويتأهل لدور الـ8 بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح محمد برغش التقدم للوحدة في الدقيقة 27، لكن النصر قلب الأمور رأسًا على عقب قبل نهاية الشوط الأول. وأدرك المغربي عبد الرزاق حمد الله التعادل في الدقيقة 41، ثم وضع جوليانو النصر في المقدمة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع وعاد جوليانو ليضيف الهدف الثالث لبطل الدوري السعودي للمحترفين في الدقيقة 62 وقلص سيباستيان تيجالي الفارق للوحدة قبل 11 دقيقة من النهاية.



خطف فريق النصر السعودي بطاقة التأهل لدور الـ8 بدوري أبطال آسيا بعد الفوز على الوحدة الإماراتي 3-2 في إياب دور الـ16 مساء اليوم.

الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب انتهي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1.