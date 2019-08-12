رياضة | صفقة لاعب منتخب أوغندا تروي عطش الجمهور الطنطاوي!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة لاعب منتخب أوغندا تروي عطش الجمهور الطنطاوي! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت جماهير نادي طنطا تتنفس الصعداء بعد الصفقات التي أبرمها النادي في الآونة الأخيرة، بعد فترة من إنتقادات وجهت لمجلس الإدارة وإتهامات بالتقصير خلال تحضيرات الدوري الممتاز.

وتعاقد طنطا مع 4 لاعبين محترفين أفارقة، ويأتي على رأسهم لاعب وسط المنتخب الأوغندي "تاديو لوانجا".

ولوانجا هو لاعب دولي أوغندي شارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر، ويلعب كلاعب وسط مدافع.

- أرقام لوانجا مع منتخب أوغندا

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شارك لوانجا في أمم أفريقيا في مباراتين كبديل بواقع 24 دقيقة، وخلال المشاركات المحدودة ظهرت أن أبرز قدراته هي في المواجهات الهوائية فكسب 9 مواجهات هوائية وخسر 5.

وخلال دقائق مشاركته صنع فرصة واحدة، واستعاد الكرة في 3 مناسبات، وقام بقطع الكرة مرتين، ومرر 23 تمريرة صحيحة بدقة تمرير بلغت 88%.

وبشكل عام خاص لوانجا البالغ من العمر 25 عامًا 16 مباراة مع منتخب بلاده، وكان قد دخل في تشكيلة الموسم للدوري الأوغندي في موسم 2017، وهو تدعيم يمثل إضافة لوسط ملعب طنطا في الدوري المصري.

الجدير بالذكر أن طنطا تعاقدت مع 4 صفقات أفريقية ضمن التدعيمات للموسم الجديد وهم تاديو لوانجا لاعب وسط منتخب أوغندا، وچون أفيرا مهاجم منتخب كينيا، وماريو بيرنارد جناح منتخب الجابون، وضيوف مهاجم منتخب السنغال الأوليمبي.