اونلاين | يلا شوت BEIN SPORTS HD بث مباشر مباراة ذوب آهن أصفهان ضد الاتحاد كورة ستار KORA STAR يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE

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يلا شوت BEIN SPORTS HD بث مباشر مباراة ذوب آهن أصفهان ضد الاتحاد كورة ستار KORA STAR يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE

بث مباشر مباراة ذوب آهن أصفهان الإيراني ضد الاتحاد السعودي والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد حمد الكبير لحساب مباريات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

كورة أونلاين بلس KORA ONLINE PLUS وقبل المباراة شدد خوسيه لويس سييرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إتحاد جدة السعودي على ثقته في تحقيق الفوز والعبور إلى الدور ربع النهائي من أعرق البطولات الآسيوية.

كورة ستار إتش دي KORA STAR HD وقال التشيلي في المؤتمر الصحفي الذي يعقب المباراة ان الفريق سوف يتغلب على العوامل التي من الممكن أن تؤثر على الفريق كما أكد جاهزية نجم الفريق عبد الإله المالكي للمشاركة في اللقاء.

ومن المنتظر أن يدخل الاتحاد المباراة بالتشكيل التالي :-

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• حراسة المرمى: فواز القرني

• خط الدفاع: حمدان الشمراني – عمار الدحيم – زياد الصحفي – سعود عبدالحميد

• خط الوسط: فيشيو -عبدالإله المالكي – كارلوس فيلانويفا – خيمينيز

• خط الهجوم: رومارينيو – عبدالعزيز البيشي

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