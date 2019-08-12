الان تتابع مرشحة لرئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم: المؤسسة فاقدة للمصداقية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 9:27 م, 12 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 وجهت أوتي غروث المرشحة لرئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم، انتقاداتها لاتحاد الكرة الحالي في بلادها، مؤكدة أنه فقد المصداقية ويهتم فقط بجمع مبالغ مالية كبيرة وليس مستعداً بعد لأن تقوده سيدة.

وقالت غروث اليوم الإثنين: “الأمر في الاتحاد الألماني لكرة القدم يتعلق بالمال الكثير، والبهرجة والمظاهر، دون الاهتمام بشكل كاف بأندية الهواة، الاتحاد الألماني لكرة القدم فقد مصداقيته”.

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