شكرا لقرائتكم طارق يحيى يشارك فى جلسة الزمالك لاختيار مدير فنى أجنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص طارق يحيى المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك، على اتخاذ قرار المشاركة فى جلسة رموز القلعة البيضاء القدامى التى ستعقد فى الحادية عشر صباح غد الثلاثاء، من أجل اختيار المدير الفنى الأجنبى الجديد للفريق.

وجاء قرار طارق يحيى بالمشاركة فى جلسة اختيار المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بالزمالك، كونه أحد رموز ومحبى القلعة البيضاء، ويأمل أن يكون المدير الفنى الأجنبى المقبل صاحب سيرة ذاتية قوية ويستطيع أن يقود الفريق لتحقيق كافة البطولات.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، دعا كافة نجوم ورموز القلعة البيضاء لعقد جلسة فى مقر النادى بميت عقبة، من أجل عرض السير الذاتية للستتة مدربين الذين تم التفاوض معهم واختيار أفضلهم لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.