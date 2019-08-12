شكرا لقرائتكم مشادة كلامية بين مشجع أهلاوى ومارتن لاسارتى عقب مواجهة اطلع برة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشبت مشادة كلامية بين مشجع أهلاوى والأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأحمر عقب مباراة اطلع برة فى الدور التمهيدى بدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بخسارة الفريق الجنوب سودانى بأربعة أهداف نظيفة.

وتعود أحداث الواقعة عندما أنتظر المشجع مع عدد من أعضاء النادى خروج لاسارتى من غرفة خلع الملابس، وتحدث معه بأسلوب عنيف، معترضا على طريقة إدارته والتشكيل الذى خاض به المباراة.

أبدى المشجع استياءه وتحفظه على إشراك الثنائى أيمن أشرف ومحمد هانى، رغم وجود متولى وفتحى فى نفس مركزهم وأفضل من وجهة نظره، وكذلك تصميمه على أجاى ومطالبته برحيل مؤمن زكريا وحمودى.

وجاء رد فعل لاسارتى سريعا، حيث رد على المشجع قائلا: "تعال أنت درب مكانى فما كان من المشجع الأهلاوى إلا أن قال له كلها المباراة القادمة ونرتاح منك أنت مدرب شخصيتك ضعيفة وعلى أدك سيبنى يا عم وامشى".