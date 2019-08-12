شكرا لقرائتكم جوليانو أفضل لاعب في مباراة النصر والوحدة الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم البرازيلي جوليانو أفضل لاعب في مباراة النصر والوحدة الإماراتي ضمن إياب ثمن نهائي كأس دوري أبطال آسيا.

وسجل اللاعب البرازيلي هدفين في مرمى الوحدة الإماراتي، وأحرز عبدالرزاق حمدالله الهدف الثالث، ليسهم في فوز النصر على الوحدة الإماراتي 3-2 وقيادة فريقه إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ انطلاق البطولة بشكلها الجديد عام 2003.

واستغل جوليانو في الشوط الأول تمريرة مميزة من عبدالرزاق حمدالله ليواجه الحارس ويضعها في المرمى، وفي الشوط الثاني سدد كرة ارتدت من الحارس الشامسي في شباك الوحدة ليضاعف تقدم النصر.

وينتظر النصر الفائز من مباراة السد والدحيل القطريين يوم الثلاثاء لمواجهته أواخر أغسطس الجاري ومنتصف سبتمبر المقبل.