شكرا لقرائتكم كلوب يؤكد غياب أليسون لمدة لا تقل عن أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يوم الاثنين، إن حارس مرمى الفريق البرازيلي أليسون بيكر سيغيب لمدة أسبوعين على الأقل بسبب الإصابة.

وكان أليسون تعرض للالتواء في الساق دون مؤثر خارجي خلال مباراة ليفربول أمام نوريتش سيتي في افتتاحية الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف.

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واضطر أليسون إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 39 وهو يعرج، وحل محله الوافد الجديد الإسباني أدريان الذي ضمه ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية بعدما رحل الحارس سيمون ميجنوليه إلى نادي كلوب بروج البلجيكي.

وقال كلوب، وفقا لما نقله الموقع الإلكتروني للنادي: الأمر ليس مريحا للغاية، فهي إصابة في ربلة الساق التي ستبعده لفترة بالتأكيد.

وسيذود أدريان عن مرمى ليفربول خلال مباراة كأس السوبر الأوروبي التي سيخوضها بطل دوري الأبطال أمام نادي تشيلسي الإنجليزي بطل الدوري الأوروبي، في مدينة إسطنبول التركية يوم الأربعاء.

ولم يحدد كلوب متى يمكن أن يعود أليسون إلى اللعب وقال: لا أريد أن أقول الآن توقعا محددا بشأن عودته، فالمسألة تستغرق فترة من الوقت وهي بالتأكيد تحتاج إلى أسبوعين على الأقل وبعد ذلك سنرى.