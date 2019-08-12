شكرا لقرائتكم الهولندي شنايدر يعلن اعتزال كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نجم خط الوسط الهولندي ويسلي شنايدر يوم الاثنين اعتزال كرة القدم نهائيا بعد مسيرة حافلة شهدت تتويجه بالعديد من الألقاب مع الأندية التي لعب لها.

وجاء الإعلان المفاجئ لشنايدر خلال زيارته لنادي أوتريخت الهولندي الموجود في المدينة التي ولد بها، وقال اللاعب البالغ من العمر 35 عاما: لقد توقفت عن ممارسة كرة القدم، هذه كلمتي الحاسمة.

وخاض شنايدر أخر مباراة له مع منتخب هولندا في سبتمبر العام الماضي أمام منتخب بيرو في أمستردام بعد مسيرة مدهشة شهدت مشاركته في 134 مباراة الدولية ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب بلاده.