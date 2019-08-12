الهولندي شنايدر يؤكد اعتزاله اللعب نهائيا

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أكد لاعب الوسط الهولندي الدولي السابق ويسلي شنايدر اعتزاله اللعب نهائيا بعمر الخامسة والثلاثين الإثنين.

وجاء تأكيد شنايدر للموقع الرسمي لنادي مسقط رأسه اوتريخت حيث قرر استئجار إحدى غرف الضيافة في ملعب "غالغينفارد" ليتابع مباريات فريقه خلال موسم 2019-2020.

وقال شنايدر الذي خاض 134 مباراة دولية "أحاسيسي تجاه هذه المدينة كبيرة. الآن وبعد ان توقفت عن ممارسة كرة القدم، أود الاستمتاع بمكان رائع لكي أتقاسم فيه ذكرياتي".

Advertisements

وخاض شنايدر أولى مبارياته الدولية في 30 نيسان/أبريل عام 2003 ضد البرتغال وديا (1-1) عندما كان في التاسعة عشرة ويدافع عن ألوان أياكس أمستردام.

وقاد شنايدر بلاده الى نهائي مونديال جنوب إفريقيا عام 2010 وخسر أمام إسبانيا صفر-1 بعد التمديد، ثم الى الدور نصف النهائي من مونديال البرازيل بعدها بأربع سنوات حيث حل فريقه ثالثا.

وبالإضافة الى أياكس أمستردام، لعب شنايدر في صفوف ريال مدريد الإسباني، إنترميلان الإيطالي، غلطة سراي التركي، نيس الفرنسي ثم الغرافة القطري.