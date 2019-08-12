تعرض الدراج الإيطالي بوتزوفيفو لإصابات خطيرة بعد حادثة دهس

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أعلن فريق بحرين - ميريدا للدراجات الهوائية الاثنين ان دراجه الإيطالي دومينيكو بوتزوفيفو تعرض لإصابات خطيرة من جراء حادثة دهس.

وأفاد الفريق على موقعه الرسمي "على الرغم من استقرار حالته وعدم دخوله في غيبوبة، إلا ان بوتزوفيفو يعاني من كسور عدة تستوجب اجراء عمليات جراحية".

وتعرض بوتزوفيفو للحادثة أثناء خضوعه للتمارين بالقرب من كوزنسا في جنوب إيطاليا، استعدادا لطواف "فويلتا" الاسباني الذي يبدأ في 24 اب/ اغسطس.

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وأشارت تقارير الى ان بوتزوفيفو يعاني من كسور في ستة من اضلاعه واصابات في الصدر، ما يرجح غيابه عن منافسات الطواف الاسباني.

ونقل الدراج الإيطالي، البالغ 36 عاما، الى مستشفى محلي حيث يقبع في غرفة العناية المركزة.

وساعد بوتزوفيفو الذي يعتبر من اختصاصيي التسلق، زميله ومواطنه فينتشينزو نيبالي لاحتلال المركز الثاني هذا العام في طواف جيرو (إيطاليا).