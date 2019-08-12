رابط شغال beIN HD 1 مشاهدة مباراة الاتحاد وذوب آهن بث مباشر فهد العتيبي دوري آسيا اليوم..كورة لايف...

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وقد استطاع ذوب آهن أن يتصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد نقاط 12 نقطة، استطاع الحصول عليها عندما فاز في ثلاثة مباريات، وتعادل في ثلاثة أخرى، ولم ينهزم في أي مباراة، بث مباشر اون لاين موقع يلا شوت | الاتحاد وذوب آهن | yalla shoot، البث الحي المباشر مباريات اليوم مباشر بدون تقطيع يلا شووت | الاتحاد وذوب آهن | yalla shoot، يلا شوت مباشر، يلا شوت بث مباشر، يلا شوت نقل مباشر ، يلا شوت مباريات اليوم ، يلا شوت مباريات اليوم مباشرة بينما الاتحاد استطاع أن يصعد إلى دور ال16 بعد أن تمكن من الحصول على رصيد نقاط 11 نقطة، بعد أن انهزم في مباراة وفاز في ثلاثة مباريات وتعادل في مباراتين.

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تشكيلة #الاتحاد أمام ذوب اهن فواز حمدان .. زياد .. عبدالمحسن .. سعود خيمنيز .. كارلوس .. فيتشو .. المالكي .. السميري رومارينهو

بث مباشر #الاتحاد_وذوب_اهن تعليق فهد العتيبي

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