متابعة نتيجة مباراة الاتحاد وذوب اهن اصفهان الإيراني اليوم دوري أبطال آسيا انطلاق المباراة

نتابع معكم نتيجة مباراة الاتحاد وذوب اهن اصفهان يستضيف ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة مباراة الاتحاد وذوب اهن اصفهان الإيراني في إطار مباريات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في مباراة ينتظرها جماهير العميد.

فريق اتحاد جدة السعودي يأمل في تحقيق الفوز في مباراة اليوم على ملعب ستاد حمد الكبير من أجل ضمان التأهل لدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، ومواصلة مشواره بالبطولة القارية.

الاتحاد يكفيه في مباراة الليلة على ذوب اهن اصفهان الإيراني التعادل أو الخسارة بهدف نظيف من أجل التأهل للدور القادم من البطولة الآسيوية، وكان فريق الاتحاد السعودي قد فاز على ذوب اهن اصفهان الإيراني بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب، والتي كانت قد أقيمت في الأسبوع الماضي.

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أما فريق ذوب اهن اصفهان الإيراني فيأمل في تحقيق الفوز على فريق اتحاد جدة السعودي من أجل التأهل للدور القادم من البطولة، الفريق الإيراني بحاجة للفوز بفارق هدفين على الأقل، ليتأهل لدور ثمن النهائي من بطولة دوري الأبطال.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وذوب اهن اصفهان الإيراني

وستقوم قناة bein SPORTS HD1 بنقل مباراة الاتحاد وذوب اهن اصفهان الإيراني بصوت المعلق حسن العيدروس، كما أن قناة الكأس HD3 ستقوم بنقل مباراة الاتحاد اليوم بصوت المعلق محمد السعدي.

نتيجة مباراة الاتحاد وذوب اهن اصفهان

انطلقت الآن أحداث مباراة الاتحاد وذوب اهن اصفهان الإيراني في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وسنتابع معكم أحداث المباراة.