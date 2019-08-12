تعرف على نتيجة مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا

تبدأ اليوم أولى مباريات الإياب بدوري أبطال آسيا بين الوحدة الإماراتي والنصر السعودي في الإمارات بعدما انتهت مباراة الذهاب على ملعب النصر بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف مما يضع الأفضلية بين أقدام لاعبي الوحدة ويتطلب عملاً كبيراً نظرياً من لاعبي النصر للعودة للمباراة، لكن هدف واحد لأي منهما يجعل المباراة أكثر حماسة.

يبدأ اللقاء عندما تدق الساعة السادسة و40 دقيقة في مكة المكرمة والسابعة و40 دقيقة في الإمارات والثالثة و40 دقيقة بتوقيت جرينتش، ويستضيف استاد آل نهيان بنادي الوحدة المباراة بحضور جماهيري كبير لمساندة الوحدة، وتنقل قناة بي إن الرياضية المباراة عبر شاشتها الأولى بتعليق سوار الذهب.

نتيجة مباراة النصر والوحدة

ومن جانب آخر فقد أكد المديرين الفنيين للوحدة والنصر بأن المباراة صعبة على كلاً منهما ويحتاجان للعمل بقوة من أجل الفوز، وقد أكدا أن التعادل ليس بالأمر الذي يجلب الطمأنينة أو الخوف لأنه ميزه لكلا الفريقين، ويدخل النصر المباراة بالزي الأصفر والأزرق بينما يلعب الوحدة بالزي الأبيض التقليدي.

الدقيقة 13: الكرة في وسط ملعب الفريقين ومحاولات لإحراز التقدم من جانب كلا الفريقين والوحدة يحصل على ضربة حرة مباشرة.

الدقيقة 27: الوحدة يتقد بالهدف الأول على النصر

الدقيقة 41: النصر يعود للمباراة الآن بهدف عبد الرزاق حمد الله

الدقيقة 45: جوليانو يسجل الهدف الثاني للنصر بأسيست من حمد الله

انتهت المباراة بفوز النصر بنتيجة 3-2 وتأهله إلى دور الثمانية من البطولة.