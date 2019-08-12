شكرا لقرائتكم خبر عن معلول وعبد الوهاب وجيلبرتو.. كيف تخطف قلوب الأهلاوية من الجبهة الشمال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المهارة والانتماء والقدم اليسرى السحرية، صفات مشتركة جمعت بينهم ليخطفوا دون سابق إنذار قلوب الجماهير الأهلاوية، ويدونون أسماءهم بحروف من نور في تاريخ المارد الأحمر، بعد أن شهد المستطيل الأخضر على مدى حبهم وتفانيهم في خدمة الكيان الأهلاوي.

معلول وعبد الوهاب وجيلبرتو، ثلاث نجوم وضعوا بصمتهم في الجبهة اليسرى للنادي الأهلي وأتعبوا خلفاءهم في الوصول إلى مكانتهم بين عشاق الأحمر، فكيف السبيل إلى الوصل وقد كتبت الأغاني وعزفت الألحان في ثلاثي لا يتكرر كثيرًا في عالم الساحرة المستديرة.

علي معلول

أنهى الدولي التونسي موسمًا مميزًا بين جدران القلعة الحمراء، لم يبخل فيه علي معلول بذرة عرق في خدمة الكيان الأحمر، وظل يطارد المجد حتى وصل إلى قمته، ليتربع على عرش هدافي القلعة الحمراء بـ8 أهداف ويصنع 7 أخرى جميعها حاسمة ومؤثرة ولعل أبرزها هدف فوز الأهلي على الزمالك في القمة 118، والتي كانت مسك ختام الفريق الأحمر لموسم طويل توج فيه الأهلي باللقب رقم 41 في تاريخه، معلول أكد في كل مناسبة أنه جدد للأهلي على بياض اعترافًا منه بفضل الجماهير الحمراء في تقدم مستواه.

Advertisements

محمد عبد الوهاب

حفر محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي السابق اسمه في قلوب الأهلاوية بالحب والدموع، فاللاعب الشاب والذي شهد التتش على بداية تألقه ولمعان نجمه، كان الملعب التاريخي للأحمر شاهدًا أيضًا على لحظاته الأخيرة التي ودع معها عالمنا في سن لم يتجاوز 23 عامًا خلال تدريباته، ومازالت الجماهير الأهلاوية تتذكر لمساته وصولاته وجولاته مع الفريق الأحمر.

جيلبرتو

من أنجولا وأدغال القارة السمراء جاء إلى النادي الأهلي ليدون اسمه بحروف من نور في الفريق الأحمر، شارك جيلبرتو مع الأهلى فى حوالى 280 مباراة، وسجل 6 أهداف، وتوج معه بـ21 بطولة "6 بطولات دورى ممتاز و3 دورى أبطال أفريقيا و4 سوبر أفريقى و5 سوبر مصرى و3 كأس مصر".