اخبار الرياضه

طارق يحيى يشارك فى اختيار المدير الفنى الجديد للزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يشارك فى اختيار المدير الفنى الجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك طارق يحيى المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك، فى جلسة رموز القلعة البيضاء القدامى التى ستعقد فى الحادية عشرة صباح غدٍ الثلاثاء، من أجل اختيار المدير الفنى الأجنبى الجديد للفريق.

 

وجاء قرار طارق يحيى بالمشاركة فى جلسة اختيار المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بالزمالك، كونه أحد رموز ومحبى القلعة البيضاء، ويأمل أن يكون المدير الفنى الأجنبى المقبل صاحب سيرة ذاتية قوية ويستطيع أن يقود الفريق لتحقيق كافة البطولات.

Advertisements

 

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، دعا كل نجوم ورموز القلعة البيضاء لعقد جلسة فى مقر النادى بميت عقبة، من أجل عرض السير الذاتية للستة مدربين الذين تم التفاوض معهم واختيار أفضلهم لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيى يشارك فى اختيار المدير الفنى الجديد للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا