شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يشارك فى اختيار المدير الفنى الجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك طارق يحيى المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك، فى جلسة رموز القلعة البيضاء القدامى التى ستعقد فى الحادية عشرة صباح غدٍ الثلاثاء، من أجل اختيار المدير الفنى الأجنبى الجديد للفريق.

وجاء قرار طارق يحيى بالمشاركة فى جلسة اختيار المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بالزمالك، كونه أحد رموز ومحبى القلعة البيضاء، ويأمل أن يكون المدير الفنى الأجنبى المقبل صاحب سيرة ذاتية قوية ويستطيع أن يقود الفريق لتحقيق كافة البطولات.

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وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، دعا كل نجوم ورموز القلعة البيضاء لعقد جلسة فى مقر النادى بميت عقبة، من أجل عرض السير الذاتية للستة مدربين الذين تم التفاوض معهم واختيار أفضلهم لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.