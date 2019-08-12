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مرتضى منصور يعقد مؤتمرًا صحفيًا بالزمالك صباح الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقد مؤتمر صحفى فى الحادية عشرة صباح الأربعاء المقبل بمقر النادى بميت عقبة.

ومن المنتظر أن يكشف رئيس القلعة البيضاء كواليس المفاوضات مع عدد من المدربين لقيادة الزمالك، خلفًا لخالد جلال الذى تمت إقالته عقب ضياع لقب الدورى الممتاز، ثم الخسارة من الأهلى "حامل اللقب" بهدف دون رد فى مباراة القمة رقم 118 والأخيرة فى الموسم، ليتولى بعدها طارق يحيى القيادة الفنية للفريق الأبيض بصفة مؤقتة.

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كما سيتحدث مرتضى منصور عن كواليس نقل مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالى المقرر لها يوم الجمعة المقبل، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، من استاد بترو سبورت إلى برج العرب.

 

 

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