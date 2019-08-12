شكرا لقرائتكم خبر عن المباراة المقبلة لمنتخب ناشئي اليد.. مصر تواجه سلوفينيا فى دور الـ16 بمونديال مقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يلتقى منتخب ناشئي كرة اليد نظيره السلوفينى بعد غدٍ الأربعاء فى تمام الثانية ظهرًا فى إطار دور الـ16 بكأس العالم المقام فى مقدونيا.

تصدر منتخب مصر لناشئي كرة اليد مواليد 2000 المجموعة الثانية بكأس العالم المقام فى مقدونيا برصيد 8 نقاط بالفوز على المجر 31 /24 فى ختام الدور الأول وتعادل السويد وفرنسا بنتيجة 32 /32.

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فاز منتخب ناشئين اليد فى الجولة الماضية أول أمس السبت على كندا 47 /20 ومن قبلها على تايوان بنتيجة 36 /25 عقب الخسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 فى الجولة قبل الماضية بعد الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.