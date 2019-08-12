شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كواليس انقلاب جماهير الأهلى على لاسارتى ولقبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صبت جماهير النادى الأهلى جم غضبها على الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأحمر، رغم الفوز على "اطلع برة" برباعية نظيفة فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا فى اللقاء، الذى جمع الفريقين على ملعب برج العرب أمس الأحد فى أولى مباريات الفريق فى بطولة أفريقيا.

رباعية الأهلى جاءت عن طريق على معلول من ضربة جزاء وأزارو "هدفين" واختتم الرباعية أحمد الشيخ.

وشهد اللقاء هجوم من جماهير القلعة الحمراء على مدرب الفريق لاسارتى بسبب سوء الأداء، الذى ظهر عليه الفريق فى مواجهة اطلع برة رغم تواضع إمكانيات الأخير، فضلاً عن عدم الدفع بالصفقات الجديدة التى أبرمها النادى فى الانتقالات الصيفية الحالية، وأطلقت الجماهير لقبا جديدا على مدرب الفريق سخرية منه.

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