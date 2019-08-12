الان تتابع النصر يعبر لدور الثمانية آسيويا بثلاثية في شباك الوحدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - الرياض - عبدالمجيد بن طالب
تغلب نادي النصر على نادي الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إياب مباريات دوري أبطال آسيا سجل الوحدة أولاً في الدقيقة 28 عن طريق محمد المنهالي، ليعادل النصر النتيجة برأسية مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله بالدقيقة 41، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف البرازيلي جوليانو دي باولو الهدف الثاني للنصر
وفِي الشوط الثاني عاد البرازيلي جوليانو لتألقه ليضيف الهدف الثالث للنصر بالدقيقة 62، وعاد الوحدة الاماراتي لتقليص النتيجة بتسجيل الهدف الثاني بأقدام سيستيان تيغالي بالدقيقة 75.
وبهذه النتيجة النصر يعبر إلى دور الثمانية من دوري أبطال آسيا الجدير بالذكر أن نتيجة الذهاب انتهت بالرياض بهدف لكلا الفريقين.
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