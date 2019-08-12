شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يطلب 222 مليون يورو لبيع «نيمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير فرنسية أن نادى باريس سان جيرمان يطلب مبلغًا لا يقل عن 222 مليون يورو مقابل الاستغناء عن لاعبه البرازيلى نيمار دا سيلفا، ما يجعل ريال مدريد هو الأقرب للتعاقد مع مهاجم السيلساو.

وأوضحت صحيفة «لو باريزيان» أنه «فى ظل حالة الاستياء من رغبة نيمار فى الرحيل، تريد إدارة بى إس جى الكثير من المال مقابل التخلى عن اللاعب». وأضافت أن المبلغ الذى تطلبه إدارة الـ«بى. إس. جى» يقترب من الـ222 مليون يورو التى دفعها النادى الباريسى لاستقدام نيمار من برشلونة قبل عامين.

وأبرزت صحيفة «ليكيب» أنه بناء على مبادرة من المحيطين بالمهاجم البرازيلى، حدث تواصل بالفعل مع ريال مدريد قبل بداية الصيف، لكن لم يحدث تقدم.. وحتى ثلاثة أسابيع مضت، كانت إدارة الريال ما زالت توجه أنظارها نحو الفرنسى بول بوجبا أو كانت لديها النية للتعاقد مع مواطنه كيليان مبابى لعام 2020، بحسب نفس الصحيفة، لكن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لطالما كان من معجبى نيمار- وفقا لصحيفة «ليكيب»- وظل على تواصل مع والد نيمار، كما أن علاقته بنظيره على رأس باريس سان جيرمان ناصر الخليفى، جيدة أيضا، الأمر الذى قد يسهل عملية التفاوض.

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وأضافت الصحيفة أن الملكى لديه لاعبون يمكن إدراجهم فى الصفقة مقابل الحصول على نيمار، مثل الويلزى جاريث بيل والكولومبى خاميس رودريجيز، وحتى إيسكو ألاركون.

ودون ذكر أى نادٍ بعينه، كان المدير الرياضى لنادى العاصمة الفرنسية، ليوناردو أرواجو، قد أعلن السبت أنه على الرغم من أن المفاوضات بشأن المهاجم البرازيلى «متقدمة أكثر من أى وقت مضى، لكن لا يعنى ذلك أنه تم التوصل لاتفاق بالفعل»، وقال: «سنرى ماذا سيحدث.. كلنا بحاجة لتحديد ما سيحدث فى المستقبل».

من ناحية أخرى، يواصل خورخى مينديز، وكيل أعمال خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد، محاولاته من أجل البحث عن وجهة جديدة لصانع الألعاب الكولومبى هذا الصيف.. وبحسب صحيفة «كورييرى ديلو سبورت»، فإن مينديز يحاول إقناع ريال مدريد بالموافقة على عرض يناسب خطة نابولى لضم اللاعب، خاصة أنه لا يتبقى إلا أسابيع قليلة على غلق باب الانتقالات الصيفية فى أوروبا.

كان ريال مدريد قد رفض عرضًا من نابولى باستعارة اللاعب مع وضع بند بأولوية الشراء، وطلب إتمام الصفقة عن طريق البيع النهائى، ويسعى «مينديز» لتقريب وجهات النظر بين الطرفين خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل انتقال اللاعب إلى ملعب سان باولو، خاصة فى ظل عدم تلقيه أى عروض رسمية جديدة حتى الآن. وقضى خاميس الموسمين الأخيرين معارًا إلى بايرن ميونيخ، لكن النادى البافارى قرر عدم تفعيل بند الشراء بشكل دائم، وعاد النجم الكولومبى إلى ريال مدريد، وارتبط اسم خاميس بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد، الذى لم يتقدم بعرض رسمى للريال.