شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحفز لاعبيه بالمكافآت لتخطى عقبة بيراميدز فى الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول للنادى الأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، غلق صفحة الفوز على فريق اطلع بره الجنوب سودانى، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأول، فى ذهاب دور الـ 64 لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، والتركيز فقط فى مواجهة بيراميدز، المقررة السبت المقبل المؤجلة من دور الـ 16 لبطولة كاس مصر.

وقررت إدارة الكرة سرعة صرف مكافآت الفوز فى حالة التغلب على بيراميدز، لتحفيز اللاعبين، خصوصاً أن تلك المواجهة تعد مصيرية بالنسبة للفريق، حيث إن الفوز بها سيدفع الفريق للمضى نحو المنافسة على بطولة الكأس، والخسارة تعنى محاصرة المشكلات لمارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق. وقرر المدير الفنى استمرار البرنامج التأهيلى، الذى حدده مسبقاً للوافدين الثلاثة الجدد على الفريق، محمود متولى، ومحمد مجدى قفشة، والمالى ديانج، من أجل الوصول بهم لأعلى فورمة، تحسباً للاعتماد على أى منهم خلال المواجهة المقبلة، بعدما رفض المغامرة بالدفع بهم أمام فريق اطلع بره، خوفاً من عدم ظهورهم بالمستوى المأمول، الأمر الذى كان قد سينعكس بالسلب على أدائهم والذى دفعه للتحفظ على إشراكهم فى مواجهة اطلع بره.

وينتظر أن يعقد لاسارتى محاضرة مع لاعبيه لمشاهدة ملخص لمباراة فريق بيراميدز الأخيرة، فى البطولة الكونفدرالية، للوقوف على مواطن القوة والضعف فى المنافس، والعمل على استغلالها خلال المواجهة المقبلة، خصوصا أن فريق بيراميدز طرأت على تشكيله العديد من التغييرات، بسبب التدعيمات التى أجراها فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بخلاف رحيل عدد من اللاعبين عن الفريق، أبرزهم كينو، وقفشة.

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وسيجرى وليد سليمان اختبارا طبيا، من أجل تحديد مدى تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به خلال مواجهة الزمالك الأخيرة فى الدورى، وأبعدته عن المشاركة أمام بطل جنوب السودان، لتحديد مدى قدرته على المشاركة أمام بيراميدز، خصوصاً أن الجهاز الفنى يعول عليه الكثير فى تلك المواجهة، لما يمتلكه من قدرات فنية وبدنية عالية، فضلاً عن الخبرات التى يمتلكها فى التعامل مع هذه المباريات.

من جانبه شدد محمد يوسف، المدرب العام للفريق، على صعوبة المواجهة المقبلة أمام بيراميدز، لكونها ضمن مباريات الكؤوس، التى لا تعترف بأى ثوابت، لافتاً إلى ثقته فى قدرات لاعبيه على التعامل مع المباراة، وتحقيق النتيجة الإيجابية التى ترضى طموحات جماهير الأهلى، التى تأمل فى تتويج فريقها بالثنائية، فى الموسم الحالى، بعدما حقق الأهلى الفوز ببطولة الدورى، وأمامه الآن مهمة تحقيق الفوز ببطولة الكأس.

وأشار يوسف إلى أن مارتن لاسارتى سعيد للغاية بالنتيجة التى انتهت إليها مباراة اطلع بره، وتحقيق الفوز بأربعة أهداف، لافتاً إلى أنه طالب لاعبيه، قبل المباراة، وأثناءها، بإحراز المزيد من الأهداف.

وشدد يوسف على أن كل اللاعبين الموجودين فى القائمة على نفس المستوى، ولا يوجد لدى الجهاز الفنى مسمى لاعب أساسى، ولاعب بديل، والفيصل بين الجميع هو ثبات المستوى سواء فى التدريبات أو خلال المباريات، وقال المدرب العام إن الفريق يحتاج إلى الفوز فى أى مباراة سيواجهها لإرضاء جماهيره التى لا تقبل سوى بحصد البطولات، لافتا إلى أن الفريق يمتلك لاعبين قادرين على مواجهة أى فريق سواء فى البطولة الإفريقية أو المحلية، ومن ثم فإن المباريات المقبلة لا تقبل القسمة على اثنين ولا يمكن أن تقبل الجماهير سوى بالفوز، لاسيما أن بطولة كأس مصر إحدى البطولات التى يهدف الأحمر لحصدها حتى يجمع بين البطولتين المحليتين فى الموسم الأصعب فى تاريخ الكرة المصرية، وأوضح يوسف أن الجهاز الفنى يقوم بدراسة بيراميدز بشكل مفصل بعد التطورات التى طرأت عليه من خلال عقد صفقات جديدة ومميزة، فضلا عن امتلاكه جهازا فنيا مميزا بقيادة ديسابر، ومن ثم فإن المباراة ستكون صعبة ولا يمكن التهاون بها.