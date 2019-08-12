بلد الوليد يضم بورو من السيتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد

أعلن نادي بلد الوليد الإسباني لكرة القدم أمس عن تعاقده مع الظهير الأيمن بدرو بورو من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة مع وجود بند في العقد يتيح له ضم اللاعب بشكل نهائي في نهائية الموسم.

Advertisements

وولد بورو «19 عاما» في دون بينيتو بإسبانيا وقضى فترة قصيرة في قطاع الناشئين والشباب بنادي رايو فاليكانو ثم انتقل إلى جيرونا الإسباني ليبدأ معه المشاركة مع الفريق الأول للنادي في الموسم الماضي.

وخاض بورو مع جيرونا في الموسم الماضي 32 مباراة في الدوري الإسباني كما استدعي إلى صفوف المنتخب الإسباني للشباب (تحت 21 عاما) .

وانتقل اللاعب إلى مانشستر سيتي يوم الخميس الماضي، لكنه أعير إلى بلد الوليد لمدة موسم واحد، ويقدم بلد الوليد اللاعب إلى وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي اليوم.