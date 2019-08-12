السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة
أعلن نادي الجونة المصري أمس، ضم لاعب خط الوسط عمرو بركات إلى الفريق الأول لكرة القدم، بعقد نهائي من الأهلي المصري.
وذكر نادي الجونة عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أمس «نرحب بلاعبنا الجديد عمرو بركات الذي ينضم بشكل نهائي من النادي الأهلي»
وكان الأهلي قد تعاقد مع بركات من لييرس البلجيكي في يناير 2017، وأعاره بعدها إلى الشباب السعودي وسموحة المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر بركات الشباب إلى الجونة المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.