بركات الشباب إلى الجونة المصري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة

أعلن نادي الجونة المصري أمس، ضم لاعب خط الوسط عمرو بركات إلى الفريق الأول لكرة القدم، بعقد نهائي من الأهلي المصري.

وذكر نادي الجونة عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أمس «نرحب بلاعبنا الجديد عمرو بركات الذي ينضم بشكل نهائي من النادي الأهلي»

وكان الأهلي قد تعاقد مع بركات من لييرس البلجيكي في يناير 2017، وأعاره بعدها إلى الشباب السعودي وسموحة المصري.