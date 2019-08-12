الرائد يلاحق لاعبَين كولمبيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينتظر أن يعلن نادي الرائد خلال الأيام المقبلة التوقيع مع مدافع يونيون إسبانيولا التشيلي المدافع الكولومبي إزيكيل بالوميكي (26 سنة)، لينضم إلى جملة الانتقالات الصيفية الحالية كلاعب خامس في الانتقالات الميركاتو الصيفي الحالي، إلى جانب المضي قدما في التعاقد مع ابن جلدته مهاجم وهداف فريق ديبورتس توليما الكولومبي اللاعب ماركو بيريز (28 سنة) الذي نجح في إحراز 17 هدفا العام الحالي مع فريقه الكولومبي.

وكشفت «مكة» أن رئيس نادي الرائد فهد المطوع سيكون في مقر النادي اليومين المقبلين بعد أن تستأنف تدريبات الفريق غدا الأربعاء بعد عودة الفريق من معسكره الخارجي الذي أقيم ببلجيكا وهولندا الأحد، وسيعلن فيه المطوع عن بقية الصفقات الكروية. يشار إلى أن رئيس الرائد حالت الظروف الصحية لوالدته دون سفره لمعسكر الفريق والوقوف على تحضيراته الأخيرة.