منصور بن مشعل للأهلاويين: استعيدوا روحكم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعا الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم الأهلي لاعبي فريقه باستعادة روح الانتصارات وتجاوز الهلال في لقاء الليلة ضمن دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وطالب اللاعبين بتحقيق الانتصار على الهلال، وشدد على أهمية تجاوز كافة تبعات خسارة لقاء الذهاب، واستعادة التوازن سريعا للعودة مجددا لطريق الانتصارات وتحقيق آمال وتطلعات جماهير النادي.

وأبدى الأمير منصور، ثقته الكبيرة في مجموعة اللاعبين الحاليين، وقدرتهم على تحقيق الانتصار المنشود في مواجهة الإياب، مطالبا إياهم باستعادة روح الفريق العالية وتقديم الأداء القوي وإظهار حقيقة إمكانياتهم.