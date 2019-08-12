الزعيم يستفز النصراويين بهدف إدواردو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعاد الهلال ذكرى حصوله على كأس السوبر السعودي، من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر استفزت النصراويين، قبيل المواجهة المرتقبة التي ستجمعه بمواطنه الأهلي في أبطال آسيا.

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ونشر الحساب الرسمي للهلال عبر تويتر مقطع فيديو قصير المدة يظهر ملخص اللقاء الذي أقيم على ملعب لوفتس رود أمام النصر وانتهت نتيجته بهدف دون رد حمل توقيع المحترف البرازيلي، كارلوس إدواردو، وغرد الهلال في هذا الصدد قائلا «في مثل هذا اليوم، حقق الهلال بطولة كأس السوبر السعودي 2015 بعد تغلبه على النصر بهدف وحيد».

وأضاف قائلا «من ذاكرة الزعيم يعرض لكم هدف «السوبر إدواردو»، وأفراح الهلاليين».

وتعد بطولة كأس السوبر السعودي التي فاز بها الهلال على حساب النصر عام 2015 أول بطولة تقام خارج المملكة، حيث استضافتها العاصمة البريطانية، لندن، وبالتحديد ملعب لوفتس رد، المعقل الرئيسي لكوينز بارك رينجرز.