تأكيد هلالي أم ريمونتادا للأهلي في محيط الرعب؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل يسعى فريق الهلال الكروي الأول اليوم إلى إعلان تأهله لدور الـ 8 في دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية، حين ينازل الأهلي في مواجهة الإياب على ملعبه بجامعة الملك سعود بالرياض (ملعب محيط الرعب)، بعد أن قطع 50% من مشوار التأهل عقب كسبه مواجهة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل انتصاره صدمة كبيرة لدى الجماهير الأهلاوية التي ملأت مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وستحمل المواجهة أسلوبا فنيا مغايرا عن السابق، بعد أن كشف مدربا الفريقين مكامن القوة والضعف في صفوف فريقيهما، في أعقاب الإشراف على اللقاء الأول الذي يمثل أول ظهور لهما في البطولة ومع الفريقين.

وفي حين يلعب الهلال بـ 4 فرص ويركز عينيه على ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد النتيجة الكبيرة التي حققها في الذهاب، سيكون النزال ثقيلا على الأهلي الذي سيرمي بكل ثقله على أمل أن يحقق الريمونتادا ويقلب الطاولة، أو أن يذهب باللقاء إلى الأشواط الإضافية.

كيف يعود الأهلي؟

ترميم خط الدفاع من قبل الكرواتي برانكو بإشراك معتز هوساوي.

عدم تقبل هدف مبكر يبعثر أوراق الفريق.

ضبط الأعصاب وعدم الخروج عن جو المباراة.

مجاراة خط وسط الهلال والسيطرة على منتصف الملعب.

عدم التسرع في النتيجة.

نسيان نتيجة الذهاب.

استغلال الجانب الأيمن في الهلال نتيجة قلة خبرة الدوسري.

استثمار الكرات العرضية للثنائي عمر السومة وديجانيني.

عدم الركون لنتيجة مباراة الذهاب.

تسجيل هدف مبكر يبعثر أوراق الخصم.

معالجة الأخطاء الدفاعية بين متوسطي الدفاع.

الزج بلاعب خبرة في مركز الظهير الأيمن.

عدم تقبل هدف مبكر يمنح المقابل ثقة أكثر في العودة للمباراة.

الثبات على التشكيل نفسه، خاصة على مستوى الوسط والهجوم.

تفعيل دور الأطراف واستغلال اندفاع الخصم المتوقع.

استغلال عامل الأرض والجمهور.

الفوز بفارق ثلاثة أهداف.

الفوز 4 ـ 2 والمرور عبر ركلات الترجيح.

التعادل بأي نتيجة.

الفوز بأي نتيجة.

الخسارة بفارق هدف أو الخسارة 0/ 2 أو 1/ 3.

بطاقة المباراة

الهلال X الأهلي

المناسبة:

إياب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.

الموعد:

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20:30 بتوقيت السعودية.

الملعب:

جامعة الملك سعود بالرياض.

مواجهة الذهاب:

4 ـ 2 للهلال.

مدرب الهلال:

الروماوني رزافان لوشيسكو.

مدرب الأهلي:

الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.