شكرا لقرائتكم خالد بوطيب يقضى إجازة عيد الأضحى بمسقط رأسه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سمح مجلس إدارة نادى الزمالك الإدارة برئاسة مرتضى منصور، لخالد بوطيب مهاجم الفريق على العودة إلى مسقط رأسه بالمغرب، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرته، مع استكمال برنامجه العلاجى هناك، وذلك بعد استبعاده من المشاركة فى المباراة المقبلة أمام بطل الصومال، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وطلب بوطيب من الجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى منحه إجازة فى الفترة الحالية، خاصة أنه لم يحصل على راحة منذ انتهاء الموسم، إلا أن الجهاز الفنى أبلغه بأن هذا القرار بيد مجلس الإدارة، وهو ما وافق عليه الأخير، ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة بعد خوض فريقه مواجهة ديكاداها الصومالى للانتظام فى التدريبات الجماعية.