شكرا لقرائتكم خالد بوطيب يقضى إجازة عيد الأضحى بمسقط رأسه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطلب بوطيب من الجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى منحه إجازة فى الفترة الحالية، خاصة أنه لم يحصل على راحة منذ انتهاء الموسم، إلا أن الجهاز الفنى أبلغه بأن هذا القرار بيد مجلس الإدارة، وهو ما وافق عليه الأخير، ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة بعد خوض فريقه مواجهة ديكاداها الصومالى للانتظام فى التدريبات الجماعية.
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