شكرا لقرائتكم توصية من لجنة التخطيط بتولى اليونانى تاكيس تدريب الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوصت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى بتولى اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق وادى دجلة تدريب القلعة الحمراء بدلا من الأوروجويانى مارتن لاسارتى، الذى لم يلب طموحات الجماهير فضلا عن أداءه المتواضع الذى لا يتناسب مع إمكانيات اللاعبين.

وخطف اليونانى تاكيس أنظار النادى الأهلى بعد الطريقة الرائعة التى طبقها مع الفريق الدجلاوى فى الموسم الماضى وتشبه المدربين العالميين، ولكنها تحتاج إلى نوعية معينة من اللاعبين تتناسب مع تلك الخطط والأفكار.

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ويرى مسئولو لجنة التخطيط بالأهلى أن نوعية وإمكانيات اللاعبين التى تمتلكها القلعة الحمراء تناسب طريقة جونياس بصورة كبيرة.

يعتمد جونياس فى الأساس على أسلوب الكرة الشاملة وامتلاك الكرة بأكبر عدد من التمريرات والسيطرة على الاستحواذ طوال 90 دقيقة فضلا عن بناء الهجمات من الخلف إلى الأمام بدءً من حارس المرمى مرورًا بخط الدفاع والوسط ثم الهجوم بأسرع تمريرات ممكنة لإنهاء الهجمات.