شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يحمل سكينا : العركة لو بدأت كلو هيزعل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر مؤمن زكريا لاعب الاهلي ، صورة له في المدبح مع أحد الاشخاص وهو يحمل سكينة ، اثناء عيد الاضحي المبارك .

وعلق مؤمن زكريا علي الصورة الذي نشرها علي صفحته بموقع الانستجرام قائلاً : "العركه لو بدأت كلو هيزعل ".

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واقترب مؤمن زكريا من الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية التي تم إرسالها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم مؤخرا.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد عقد جلسة خاصة مع مؤمن زكريا خلال الايام الماضية، لمناقشة مصير اللاعب مع القلعة الحمراء.