شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن موعد مباريات الترضية للمشاركة فى دورى القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة، إقامة مباريات دورة الترضية لتحديد الفرق الأربعة الجديدة المشاركة فى دورى القسم الثانى موسم 19-2020، بالقوائم الجديدة للأندية التى تضم اللاعبين الجدد استعدادا للموسم الجديد، لاسيما وأن القيد المحلى انطلق منذ 29 يوليو الماضى.

وأعلن اتحاد الكرة مواعيد دورة الترضية، بعد قرار زيادة عدد أندية الممتاز "ب" الجديد إلى 48 ناديا بدلا من 36 ناديا.

وتقام الدورة من دور واحد على ملاعب محايدة وبدون جمهور، ويتحمل اتحاد كرة القدم نفقات الحكام ومصاريف الملاعب التى تقام عليها المباريات خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 11 سبتمبر المقبل، ويتم فى ختامها تصعيد أول وثانى مجموعة الصعيد المكونة من: الوليدية، التعدين، ناصر ملوى، تحرير أسوان، بالإضافة إلى تصعيد أول مجموعة القاهرة المكونة من: أبى صقل، الشمس، بورتو السخنة، دمياط، وأول مجموعة بحرى المكونة من : سيدي سالم، الجزيرة بمطروح، كفر الشيخ، وتلا.

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

المجموعة الأولى :

الأحد 1 سبتمبر: الوليدية مع التعدين بستاد سوهاج , و ناصر ملوي مع تحرير أسوان بستاد الأقصر.

السبت 7 سبتمبر: الوليدية مع ناصر ملوي بستاد بني سويف , والتعدين مع تحرير أسوان بالأقصر .

الأربعاء 11 سبتمبر: الوليدية مع تحرير أسوان بسوهاج , والتعدين مع ناصر ملوي بستاد قنا.

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المجموعة الثانية:

الأحد 1 سبتمبر: أبي صقل مع الشمس بالمدينة الرياضية ببورسعيد , ودمياط مع بورتو بالمركز الأولمبي .

السبت 7 سبتمبر: أبي صقل مع دمياط بالمدينة الرياضية ببورسعيد , والشمس مع بورتو بستاد القناة.

الأربعاء 11 سبتمبر: أبي صقل مع بورتو بالمدينة الرياضية ببورسعيد , والشمس مع دمياط بالقناة.

المجموعة الثالثة :

الأحد 1 سبتمبر: سيدي سالم مع الجزيرة بمطروح بستاد دمنهور, وكفر الشيخ مع تلا بستاد برج العرب الفرعي .

السبت 7 سبتمبر: سيدي سالم مع كفر الشيخ ببرج العرب الفرعي , والجزيرة بمطروح مع تلا بستاد دمنهور .

الأربعاء 11 سبتمبر : سيدي سالم مع تلا ببرج العرب الفرعي , والجزيرة بمطروح مع كفر الشيخ بدمنهور.

وتقام جميع المباريات في الرابعة والنصف عصرا.