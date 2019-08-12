حازم إمام يمازح سيد معوض عبر إنستجرام: "الله عليك يا ستايل"...

جدة - عمرو شويل نشر سيد معوض لاعب الأهلى السابق، صورة له على متن أحد المراكب، خلال قضائه إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث نشر صورته على المركب على صفحته الشخصية بموقع "انستجرام".

وعلق حازم إمام نجم الزمالك السابق على صورة سيد معوض قائلًا: "الله عليك يا ستايل بس ليه الجزمة أنت مش ضامن تقعد".

ورد معوض على حازم إمام قائلًا: "عشان التصوير بس يا حازم".