شكرا لقرائتكم أحد محبى الزمالك يتحمل جزءا من راتب مدرب الزمالك الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتحمل أحد محبى نادى الزمالك جزءا من الراتب المالى للمدير الفنى الجديد المتوقع قيادته للفريق الأبيض فى الفترة القادمة خلفا لخالد جلال الذى أقيل بعد ضياع لقب الدورى المصرى وخسارة القمة 118 أمام الأهلى.

ونجح هذا الشخص فى إعادة التفاوض مع االأرجنتينى رامون دياز وقطع خطوة كبيرة نحو التعاقد معه بعد إقناعه بتخفيض طلباته المادية والتنازل عن بعض الشروط التعجيزية من أجل قيادة الأبيض.

Advertisements

جدير بالذكر أنه لازال الاستقرار على مدير فنى جديد يشغل بال مسئولى نادى الزمالك لقيادة الفريق الأبيض فى الفترة المقبلة.

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه سيستقر خلال أيام على مدرب الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أنه تم عقد جلسات مع 6 مدربين حتى الآن وأنه يفاضل بينهما لتدريب الأبيض.