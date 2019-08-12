شكرا لقرائتكم 3 أمنيات لـ "زيزو" فى مباراة الأهلى وبيراميدز بالكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من عبد العزيز عبد الشافى المستشار الفنى لنادى بيراميدز أنه يتمنى أن تكون مواجهة فريقه أمام الأهلى بدرو الـ16 فى كأس مصر، بداية صفحة جديدة وروح طيبة بين الفريقين.

أضاف المصدر أن عبد العزيز عبد الشافى يتمنى حضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى للمباراة، ليكون ذلك رسالة للجماهير بعودة الروح والتعاون بين الناديين، خاصة بعد تبادل الصفقات فى الانتقالات الصيفية.

وأعرب المستشار الفنى لنادى بيراميدز عن قلقه من رد فعل جماهير الأهلى تجاهه فى المباراة، موضحا أنه يثق فى أخلاق جماهير القلعة الحمراء بعدم التجاوز ضده فى لقاء الكأس.

ويواجه الأهلى نظيره بيرميدز فى المباراة المؤجلة من دور الـ16 ببطولة كأس مصر يوم السبت المقبل الموافق 17 / 8 / 2019.