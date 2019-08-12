شكرا لقرائتكم مفاجأة.. رموز الأهلى القدامى يطالبون بعودة حسام البدرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب رموز النادى الأهلى القدامى محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بعودة حسام البدرى لتولى القيادة الفنية للفريق فى الفترة المقبلة بدلا من الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى لم يلبى طموح الجماهير.

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ويرفض الخطيب فكرة عودة حسام البدرى للأهلى مرة أخرى، خاصة بعد تركه للفريق والعمل فى بيراميدز فى الوقت الذى كانت العلاقات بين الناديين تشهد حالة من التوتر وعدم الاستقرار.

وعلى الجانب الآخر، مازال حلم تدريب المنتخب الوطنى يراود حسام البدرى قبل العودة للأهلى خاصة بعد طرح اسمه ضمن المدربين الوطنيين المرشحين لتدريب الفراعنة بعد إقالة المكسيكى خافيير أجيرى على خلفية الخروج المخزى من دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر.