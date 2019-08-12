شكرا لقرائتكم أفشة ومتولى وديانج خارج حسابات لاسارتى أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق الأهلى مبارة بيراميدز المقرر لها السبت المقبل فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر بنفس تشكيل مواجهة اطلع برة بالدورى التمهيدى بدورى أبطال أفريقيا. وينوى لاسارتى عدم الدفع بالثلاثى الجديد أليو ديانج ومحمود متولى ومحمد مجدى أفشة فى تشكيل الأحمر أمام بيراميدز بحجة عدم التأقلم والانسجام. Advertisements ويواجه الأهلى نظيره بيرميدز فى المباراة المؤجلة من دور الـ16 ببطولة كأس مصر يوم السبت المقبل الموافق 17 / 8 / 2019.

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