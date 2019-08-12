شكرا لقرائتكم برانكو: الأهلي بحاجة إلى "المغامرة" أمام الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب أهلي جدة، على حاجة فريقه إلى "المغامرة" وذلك عندما يقابل الهلال في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ويلعب الأهلي أمام الهلال على ملعب الأخير في العاصمة السعودية الرياض بعدما خسر مباراة الذهاب 4-2، وهو بحاجة إلى الفوز بفارق 3 أهداف لبلوغ الدور التالي.

وقال برانكو في المؤتمر الصحافي: لا أعرف كلمة المستحيل في عالم كرة القدم، فهي تحتاج دائماً إلى المغامرة، والأهلي يبحث عن الفوز في كل البطولات التي يشارك بها، ودون مغامرة لن يتحقق ما نتمناه.

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وزاد: خسرنا مباراة الذهاب بسبب ثلاثة أخطاء، وبعد كل لقاء ستقل نسبة الأخطاء بين لاعبي الفريق، وأردف: سنفتقد خدمات خالد البركة وسعيد المولد في المباراة بسبب الإصابة، وسيعود الثلاثي عبدالباسط هندي ويوسف الحربي وعبدالله حسون بعد نهاية إيقافهم.

وقال محمد العويس حارس مرمى أهلي جدة، إن فريقه يضم عدداً كبيراً من اللاعبين الدوليين الذين يمتلكون خبرات كبيرة في التعامل مع الضغط الجماهيري واللعب خارج الأرض.

واختتم: المدرب دائماً هو من يقيم أداء اللاعبين وقدرتهم الفنية والبدنية في جميع المباريات، ونعد جماهير الأهلي بتقديم مستوى مميز واللعب بروح عالية في تلك المباراة.