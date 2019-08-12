شكرا لقرائتكم إنتر ينتظر موناكو ولايبزيغ للتخلص من جواو ماريو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ينتظر نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم وصول عرضين رسميين إليه خلال الساعات المقبلة للتخلص من لاعب خط وسطه البرتغالي جواو ماريو، حسبما أفادت تقارير إعلامية يوم الاثنين.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الشهير على الإنترنت أن مستقبل ماريو في الموسم المقبل لن يكون في إنتر. وأوضح الموقع أن النادي ينتظر وصول عرضين لقبول أحدهما والاستغناء عن اللاعب الذي خرج من حسابات أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق في الموسم الجديد.

وأضاف أن ناديي موناكو الفرنسي ولايبزيغ الألماني يهتمان بضم اللاعب الذي يقدر إنتر قيمته بنحو 20 مليون يورو.