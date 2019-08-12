جوليانو يتألق: تعرف على نتيجة مباراة النصر والوحدة ومن سجل أهداف اللقاء الكبير

يحل نادي النصر السعودي اليوم ضيفا على الأراضي الاماراتية في لقاء صعب ومرتقب لاسيما بعد النتيجة التي انتهت بها مواجهة الذهاب بين الفريقين في وسط أنصار العالمي وعلى أرضه بملعب الجوهرة المشعة وهى النتيجة التي تضع النصر في موقفا عصيبا فهو مطالب التسجيل أذا أراد الصعود وعدم التهديف يضعه خارج البطولة.

مباراة النصر والوحدة

وبالرغم من التعادل الايجابي 1-1 إلا أن مدرب فريق النصر فيتوريا يرى أن فرصة فريقه في التأهل موجودة وأن هذه النتيجة لن تؤثر على الصعود لدور الثمانية، فهم الأفضل وقد أهدروا الفوز في اللقاء السابق ولكن ليست كل مباراة تشبه مثيلتها بين نفس الفريقين، كل منهما لها ظروفها الخاصة وقد حضروا اليوم لانتزاع بطاقة التأهل.

وأكد المدرب الفائز مع فريق النصر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي بأنه يثق في كافة لاعبيه وقدرتهم على حسم الفوز في لقاء اليوم لاسيما وأنهم يمتلكون القدرات الفنية المؤهلة لهذا، ويحتاج النصر للفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من التي انتهت بها قمة الذهاب في المملكة العربية السعودية لتجاوز عقبة الوحدة.

نتيجة مباراة النصر والوحدة

وكان عبدالرزاق حمد الله قد أصاب معسكر الفريق بالذعر والخوف في كرة مشتركة تعرض بعدها لنزف، ولكن قام سليما وشارك في المران وسيكون متواجدا أساسيا في تشكيلة العالمي لمباراة الليلة

وفي المؤتمر الصحفي أكد المدير الفني للوحدة أن نتيجة التعادل هى نتيجة خطرة من ناحية الحسابات رغم الأفضلية، النصر سيكون مطالبا باخراج كل ما يمتلكه للتأهل وهو ما يعني صعوبة اللقاء