النصر يتأهل لربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الوحدة بثلاثية

جماهير النصر اليوم على موعد مع مباراة الإياب في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا إذ أن النصر يُواجه الوحدة في الإمارات على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ويحتاج الوحدة للتعادل السلبي من أجل التأهل أو الفوز بأي نتيجة بينما يحتاج النصر للفوز أو التعادل بنتيجة هدفين لهدفين أو أكثر بعدما تعادل الفريقين في الرياض بهدف لآخر.

موعد مباراة النصر والوحدة

تبدأ المباراة في تمام الثامنة إلا ثلث بتوقيت الإمارات والسابعة إلا ثلث بتوقيت السعودية والسادسة إلا ثلث بتوقيت القاهرة والرابعة إلا ثلث بتوقيت جرينتش، وتُنقل على قناة بي إن سبورت 1 بتعليق سوار الذهب وعلى قناة الكأس 3 بتعليق مشعل الشمري.

نتيجة مباراة النصر والوحدة

من الجدير بالذكر أن مهاجم النصر عبد الرزاق حمد الله تعرض للإصابة في التدريبات الأخيرة للفريق وهو ما أثار الشكوك حول مشاركته، ويُذكر أن حمدالله أحد أهم مهاجمي النصر إذ أنه سجل هدف النصر الوحيد في مباراة الذهاب بالإضافة إلى كونه الهداف في الموسم الماضي من الدوري السعودي.

الدقيقة 13: خطأ وضربة حرة ومباشرة لصالح نادي الوحدة بعد عرقلة من دفاع النصر لمنع هجمة

الدقيقة 27: محمد برقيش يسجل الهدف الأول للوحدة

الدقيقة 41: عبدالرزاق حمدالله يسجل هدف التعادل للنصر في مباراة الإياب

الدقيقة 45: النصر يتقدم بالثاني عن طريق جوليانو

نهاية المباراة بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.