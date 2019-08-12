ثلاثية رائعة: الآن نتيجة مباراة النصر والوحدة في دوري ابطال اسيا لكرة القدم

تعرف على نتيجة مباراة النصر والوحدة اليوم في دوري ابطال اسيا 2019، يترقب عشاق كرة القدم الأسيوية المواجهة الحاسمة والهامة للغاية التي تجمع بين النصر السعودي ضد الوحدة الاماراتي في إياب دور الستة عشر من البطولة القارية وذلك على ملعب الأخير، الآن ملخص ماتش النصر والوحدة.

ملخص ماتش النصر والوحدة الاماراتي

يبدأ اللقاء مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة إلا ثلث بتوقيت الرياض،وستقوم قناة beIN SPORTS HD 1 بإذاعة المباراة على الهواء بالتعليق العربي للمعلق سوار الذهب، وكانت مباراة الذهاب بين النصر والوحدة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب العالمي، وتلك النتيجة مخيبة للآمال للمشجعين الذين يأملون في تدارك الوضع وحسم التأهل على حساب المنافس القوي.

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نتيجة مباراة النصر والوحدة

وسيعول مدرب العالمي على المهاجم القناص عبد الرزاق حمد الله لخطف بطاقة العبور للدور التالي نظراً للقيمة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب خاصةً داخل منطقة الجزاء.

أستقر المدير الفني على تشكيلة النصر الرسمية وهي: براد جونز – سلطان الغنام – عمر هوساوي – عبد الرحمن العبيد – عبدالله الخيبري – مايكون بيريرا – حمد آل منصور – فهد الجميعة – عبدالرحمن الدوسري – جوليانو دي باولا – عبدالرزاق حمدالله.

انتهت مباراة النصر والوحدة بفوز العالمي بنتيجة 3-2، تقدم الفريق الاماراتي ثم قلب الضيوف النتيجة بثلاثية عن طريق عبد الرزاق حمدالله ودي باولا “هدفين”، قبل أن يقلص اصحاب الارض فارق بهدف ثاني في أخر الدقائق.