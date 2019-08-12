نتيجة مباراة النصر والوحدة الإماراتي اليوم في دوري أبطال آسيا تأهل العالمي لربع النهائي

متابعة نتيجة مباراة النصر والوحدة اليوم في دوري أبطال آسيا سيكون ملعب ستاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي مسرحاً لإقامة مباراة الوحدة والنصر السعودي في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم، في مباراة هامة ويترقبها جماهير الفريقين.

الوحدة الإماراتي تمكن من العودة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة الذهاب أمام النصر السعودي في المباراة التي كانت قد أقيمت بالرياض.

ويحتاج أصحاب الأرض والجمهور في مباراة الليلة للتعادل السلبي على الأقل من أجل مواصلة المشوار في بطولة دوري الأبطال الآسيوي، حيث أن نتيجة التعادل الإيجابي قد تسهل من مهمة الفريق الإماراتي في مباراة الليلة.

أما فريق النصر السعودي فيدخل هذه المباراة من أجل الفوز، الفريق السعودي يحتاج لفوز على فريق الوحدة، أو التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على الأقل، من أجل أن يتمكن من التأهل لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والنصر

وستقوم قناة bein SPORTS HD1 بنقل أحداث مباراة الوحدة والنصر في مباراة الإياب من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وسيقوم بالتعليق على أحداث مباراة النصر والوحدة اليوم المعلق سوار الذهب.

كما أن مباراة الوحدة ضد النصر اليوم ستكون منقولة عبر شاشة قناة الكأس HD3 بصوت المعلق مشعل الشمري.

نتيجة مباراة النصر والوحدة

بدأت الآن أحداث مباراة النصر والوحدة في دوري أبطال آسيا، وسنقوم وإياكم من خلال هذا المقال متابعة نتيجة مباراة الوحدة والنصر فتابعونا.

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الدقيقة السابعة والعشرون من المباراة شهدت تقدم نادي الوحدة الإماراتي عن طريق اللاعب برغش.

وتمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من التعادل للنصر السعودي في الدقيقة 40 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع تمكن اللاعب جوليانو من تسجيل الهدف الثاني للنصر، لتنتهي أحداث الشوط الأول بهدفين لهدف.

في الشوط الثاني تمكن اللاعب جوليانو من تسجيل ثالث أهداف النصر السعودي، ليقترب بذلك العالمي من التأهل لدور ربع النهائي.

ونجح اللاعب تيجالي من تقليص الفارق، وسجل الهدف الثاني للوحدة، لتصبح النتيجة 3-2 لصالح النصر.

انتهت مباراة النصر والوحدة الاماراتي بفوز النصر بنتيجة 3-2، ليتأهل بذلك النصر السعودي لربع نهائي بطولة دوري الأبطال.