النصر إلى ربع النهائي: نتيجة مباراة النصر والوحدة 3 – 2 مُلخص مباراة النصر اليوم كم عدد...

نتيجة مباراة النصر والوحدة سوف ننقلها لكم عبر هذا المقال، حيث تستقبل الأراضي الإماراتية وتحديداً على ستاد ملعب آل نهيان بأبوظبي ماتش من العيار الثقيل يترقبه كل عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي وذلك ضمن إياب ثمن نهائي كأس أبطال آسيا، والذي يسعى فيه كل فريق لتقديم أفضل ما عنده ضمن ملخص مباراة النصر ضد الوحدة اليوم، وقد اختتم النصر المران يوم السبت الماضي في الرياض، وبالمقابل انتهى الفريق المناظر من التمرينات مع وجود تغيير طفيف في قائمة اللاعبين، وسيتم نقل اللقاء مساء اليوم على قناة BeIN Sport HD 1 بتعليق سوار الذهب.

كم نتيجة مباراة النصر اليوم

نتيجة مباراة النصر والوحده اليوم عبر موقع الاتحاد الاسيوي، فيما تمتعت المباراة السابقة بأجواء من الإثارة والتشويق بالرغم من التعادل الإيجابي الذي شهدته الساحة الخضراء، ويتطلع الفريقان لتحقيق الفوز للتأهل إلى دور ربع النهائي، ويحتاج العالمي إلى التعادل الإيجابي أو الفوز للتأهل وهذا هو المطلوب وفقا لتعليمات المدير الفني والذي كشف بعض الثغرات الفنية في الفريق الآخر، نتيجة مباراة النصر السعودي اليوم.

نتيجة مباراة النصر والوحدة

النصر الوحدة 3 2

فشل النصر في تخطي الثلاث مباريات ضمن الدور ثمن النهائي للنسخ الماضية من البطولة، ولكن يسعى البرتغالي روي فيتوريا إلى تحقيق التقدم الصعب أمام الوحدة الإماراتي، والذي يستغل عاملي الأرض والجمهور في حسم التأهل ضمن ملخص مباراة النصر والوحده الإماراتي.

Advertisements

تشكيلة النصر أمام الوحدة اليوم

حراسة المرمى: وليد عبد الله.

خط الدفاع : عبدالرحمن العبيد، مايكون، معتز هوساوي، سلطان الغنام.

عبدالرحمن العبيد، مايكون، معتز هوساوي، سلطان الغنام. خط الوسط : جوليانو، عبدالرحمن الدوسري، عبدالله الخيبري، فهد الجميعة، فرج الغشيان.

جوليانو، عبدالرحمن الدوسري، عبدالله الخيبري، فهد الجميعة، فرج الغشيان. خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

سوف ننقل لكم ملخص اهداف مباراة النصر والوحدة فور انتهاء الشوط الثاني من المباراة،، تابعونا على مدار الساعة لكي تعرفوا نتيجة مباراة النصر اليوم.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 2 – 1 لصالح العالمي والذي أبدى مهارات رائعة جعلت الجماهير تعيش جو من الإثارة والتشويق أكثر من المباراة الماضية، وذلك ضمن كم نتيجة النصر الان.

نهاية الشوط الثاني بعد هدف العالمي الثالث للاعب جوليانو، بالإضافة إلى هدف الوحدة الإماراتي صاحب الأرض بأسيست من اسماعيل مطر في الدقيقة 79 ونتيجة مباراة النصر ضد الوحدة شيقة جداً.